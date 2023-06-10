В Севастополе невезучая воровка попала на видеокамеру

Видеокамера зафиксировала момент кражи. Фото: кадр видео

В Севастополе злоумышленницу, укравшую сумку у посетительницы караоке-бара, помогла изобличить видеозапись с камеры наблюдения.

- 45-летняя женщина подошла к компании, которая находилась на летней площадке караоке-бара и похитила сумочку у 36-летней посетительницы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

Смартфон за пять тысяч рублей злоумышленница оставила себе, а саму женскую сумку выкинула, как слишком приметный вещдок.

Благодаря записи с видеокамеры, которая исправно фиксировала все происходящее в увеселительном заведении, подозреваемую нашли по горячим следам.

За кражу, по ч. 1 ст. 158 УК РФ, невезучей или вернее непредусмотрительной особе грозит до двух лет лишения свободы.

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