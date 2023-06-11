Погода 11 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 24 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +18…+21°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В воскресенье кратковременные дожди, местами очень сильные с грозами и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, возможен град, -сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 22...24°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Днем южный ветер 6-11 м/с, тепло 21…23°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +21…+22°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +21…+23°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +20…+21°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +21…+22°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +20…+22°, южный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +21…+22°, южный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +21…+22°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +23…+24°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +23…+24°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +21…+22°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Белогорске +22 …+23°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +18…+21°.

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