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НовостиОбщество11 июня 2023 12:38

Певица София Ротару собирается переехать в Крым

У нее есть гостиница и дом в Ялте
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народная артистка СССР, певица София Ротару собирается переехать в Крым. Об этом сообщила певица Анна Калашникова.

В Ялте у Ротару есть гостиница в центре города, а также дом в поселке Никита. Раньше певица проводила на ЮБК большую часть свободного времени. Но после 2014 года артистка стала появляться на полуострове лишь эпизодически.

– Мои друзья хотели приобрести дом Софии Михайловны. Они – бизнесмены, прошлым летом отдыхали в Крыму. Им друзья сказали, что Ротару давно не появляется в своем доме в поселке Никита, – рассказала Калашникова «Московскому Комсомольцу».

По ее словам, бизнесмены связались с помощниками Ротару, однако певица отказалась продавать дом.

– Более того, им сказали, что Ротару планирует в него вернуться и там жить по окончании конфликта, – добавила Калашникова.