Пятому погибшему в ДТП в Бахчисарайском районе было 14 лет

Фото: пресс-служба МВД по РК

Подростку, скончавшемуся в больнице после ДТП, которое 11 июня произошло в Бахчисарайском районе, было 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла около 10.10. Женщина ехала за рулем Kia по автодороге Береговое – Бахчисарай. В какой-то момент легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Dacia Logan MCV. Сообщалось, что в результате ДТП погибли четыре человека. Оба водителя и две женщины, находившиеся в салоне Dacia получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в аварии пострадали четверо несовершеннолетних. Их увезли в больницу. Один из подростков скончался в медучреждении. Таким образом, количество жертв увеличилось до пяти.

В СК уточнили, что погибшему было 14 лет. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.