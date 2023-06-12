Погода на 12 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

На Крымском полуострове пройдут кратковременные дожди. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 июня на Крымском полуострове синоптики опять обещают дожди.

- В понедельник на полуострове кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Днем западный ветер, температура воздуха 21...23°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Днем северо-западный ветер 6-11 м/с, тепло 22…24°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +20…+21°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Алуште +19…+21°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Евпатории +20…+22°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Саках +21…+22°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Керчи +21…+22°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +21…+22°, юго-восточный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +20…+21°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +22…+23°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Джанкое +23…+24°, восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +21…+23°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Белогорске +22 …+23°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +17…+21°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50