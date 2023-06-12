В Севастополе поймали женщину, выкрикивавшую антироссийские лозунги

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе поймали 54-летнюю местную жительницу, выкрикивавшую антироссийские лозунги. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

– В одном из Telegram-каналов выявили видео, на котором женщина, находясь на проспекте Октябрьской Революции в Севастополе, выкрикивала антироссийские лозунги, привлекая к себе внимание прохожих, – отметили в ведомстве.

Силовики нашли женщину. Свое поведение она объяснила тем, что была пьяна. На жительницу города-героя составили протокол о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил России. Материалы направят в суд. Согласно законодательству, женщине грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.