Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

После диверсий в Крыму усилят меры безопасности на железной дороге. Об этом сообщил депутат Госдумы Леонид Бабашов.

Парламентарий рассказал, что общался по этому поводу с главой крымского Минтранса. Бабашов рассказал, что дополнительные бригады будут осматривать пути. Кроме того, планируется установить дополнительное видеонаблюдение.

– Конечно, невозможно каждый метр защитить. Но в Госдуме на ближайшем заседании Комитета рассмотрим норматив по установке камер и дополнительном осмотре, – цитирует депутата агентство РИА Новости Крым.

Бабашов пояснил, что речь, в том числе, идет о линейном контроле железной дороги с привлечением дополнительных технических средств. Парламентарий пояснил, что проводить такой контроль будут не только в Крыму, но и в других приграничных российских регионах , которые часто подвержены атакам ДРГ. Именно эти субъекты федерации выступили с такой инициативой.

– Есть железнодорожная ветка и есть специальный прибор, который может к ней подключиться. У нас на многих ветках метро проникновение сразу определяется специальным устройством и специальным прибором, – пояснил Бабашов.