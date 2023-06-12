Прокуратура контролирует проверку по факту смертельного ДТП в Симферополе

Прокуратура Крыма контролирует проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло в Симферополе в понедельник, 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла около 11.20. ВАЗ-2108 ехал со стороны села Пионерское в сторону Симферополя. На правом закруглении дороги легковушку занесло, и она выехала на встречную полосу. Там «восьмерка» врезалась в микроавтобус. В результате ДТП погиб водитель легковушки. В микроавтобусе находились двое несовершеннолетних. Их осматривали медики. По факту случившегося проводится проверка. Сообщалось, что количество пострадавших уточняется.

– По поручению прокуратуры Крыма организована проверка обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Симферополе, – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отметили, что микроавтобус осуществлял перевозку пассажиров. Прокуратура установит все обстоятельства трагедии и даст оценку действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.

– Ход проверки взят на контроль в прокуратуре Крыма, – отметили в ведомстве.