В Крыму 14 человек заразились клещевым боррелиозом

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С начала 20223 года в Крыму выявили 14 случаев заражения клещевым боррелиозом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Чаще всего клещи кусают людей в лесах, парках и на территориях с густо посаженной растительностью.

– С начала года на территории Республики Крым зарегистрировано 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в 2022 их было 13, – отметили в Роспотребнадзоре.

Ведомство проводит мониторинг вирусофорности (присутствия вируса) клещей. В 9,5% случаев люди заражаются иксодовым клещевым боррелиозом, а гранулоцитарным анаплазмозом – в 1,4%.

Для профилактики возможного заражения с весны в Крыму проводятся акарицидные обработки. На данный момент уже обработано 2174 гектара территорий, в том числе оздоровительные лагеря и туристические маршруты.