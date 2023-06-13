За неделю в Симферополе составили 65 административных протоколов

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За прошедшую неделю в Симферополе составили 65 административных протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, 19 протоколов составили за нарушения правил благоустройства, два – за парковку машин на газоне или другой территории, занятой зелеными насаждениями. Больше всего нарушений – 44 – связано с реализацией товаров и услуг в неустановленных для этого местах.

В Симферополе продолжают обследования на предмет несанкционированного слива хозяйственно-бытовых стоков и незаконного подключения канализации к ливневой системе.

– По результатам проведенной работы обследовано 104 домовладения. Фактов нарушения Правил благоустройства, выраженных в сливе хозяйственно-бытовых стоков, не зафиксировано, – отметил начальник департамента административно-технического контроля Инна Шевченко.