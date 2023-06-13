На ПМЭФ-2023 делегация от Крыма планирует подписать соглашения на 200 млрд рублей

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Крымская делегация собирается подписать на Петербургском международном экономическом форуме инвестиционные соглашения на сумму более 200 миллиардов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, крымская делегация примет участие в ПМЭФ.

– По итогам планируется подписать меморандумы и соглашения в сферах строительства, рекреации, промышленности на общую сумму свыше 200 миллиардов рублей, – отметил руководитель региона.

Аксенов добавил, что президент России Владимир Путин поручил привлечь для развития Крыма не менее 800 миллиардов рублей частных инвестиций до 2025 года. Глава республики заверил, что эта задача будет выполнена.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно с 1997 года. В 2022 году участие в нем приняли более 14 тысяч человек из 130 стран.