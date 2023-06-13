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НовостиОбщество13 июня 2023 10:29

В Ялте национализированные теннисные корты передали детской спортшколе

У города появилась возможность проводить соревнования различного уровня - от городского до всероссийского
Дмитрий Коренев
Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Ялтинской МБУ «Детская спортивная школа» передали теннисные корты в Приморском парке. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале.

Ранее три теннисных корта (открытый, крытый и детский), баскетбольная площадка и два нежилых здания относились к одному из отелей, однако после национализации все это передали городу.

– Теперь здесь будут бесплатно заниматься в любую погоду воспитанники отделения тенниса (сейчас их 80), – написала Павленко

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Кроме того, теперь у города возможность проводить соревнования по теннису различного уровня - от городского до всероссийского.

– Ранее родителям приходилось арендовать частные корты, однако и в таких условия у нас семь членов сборных Крыма, два - России, – отметила градоначальница.

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