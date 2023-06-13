Аксенов вручил награды бойцам крымского СОБРа

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов вручил награды бойцам специального отряда быстрого реагирования «Халзан». Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

Аксенов отметил, что отряд «Халзан» появился ровно девять лет назад. В годовщину глава Крыма вручил бойцам государственные награды.

– Бойцы СОБРа всегда демонстрируют самую высокую подготовку и боеспособность, проявляют мужество и стойкость, – написал Аксенов.

Глава республики отметил, что «Халзан» выполняет все поставленные задачи, даже самые сложные. Он добавил, что крымские власти продолжат оказывать поддержку подразделению.

– Желаю ребятам здоровья, благополучия и всегда возвращаться домой с заданий! – написал глава региона.