Хуснуллин: пропускной пункт между Крымом и Херсонской областью расширят к осени

Фото: t.me/mkhusnullin

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Чонгар» между Крымом и Херсонской областью планируют расширить к осени. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

– В ходе поездки в Херсонскую область оценил и работу пропускного пункта «Чонгар». Сейчас ведем работы над его расширением. Плановый срок окончания работ – 1 сентября, но ставим задачу выполнить все с опережением графика, – написал Хуснуллин.

Фото: t.me/mkhusnullin

Через КПП «Чонгар» проходит сухопутный маршрут в Крым, пролегающий по территории Херсонской и Запорожской областей и ДНР.

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