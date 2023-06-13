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НовостиОбщество13 июня 2023 12:33

В День России в Симферополе провели акцию «Российский триколор»

Детям вручили воздушные шары цветов флага нашей страны
Алексей ЕЛАГИН
Фото: МБУК «Парки столицы»

Фото: МБУК «Парки столицы»

В День России, 12 июня, в Симферополе провели акцию «Российский триколор». Об этом сообщает МБУК «Парки столицы».

Гостей Детского парка поздравили с Днем России. Для всех посетителей приготовили ленточки триколор. Детям вручили воздушные шары цветов российского флага.

– День России – это праздник каждого жителя нашей необъятной многонациональной страны, которые своим трудом делают ее сильнее и успешнее. В этот праздничный день желаем, чтобы Россия крепла, процветала, развивалась, и все невзгоды обходили её стороной, – говорится в сообщении.