В Симферополе с 14 июня изменится расписание автобуса №7

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе с 14 июня изменится расписание движения автобусного маршрута №7. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

– Просим обратить внимание, что с 14 июня вступает в силу новое расписание движения по автобусному маршруту №7 «ул. 51-й Армии - Ак-мечеть», – говорится в сообщении.

Обновленное расписание автобусного маршрута №7 Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

Отмечается, что движение по этому маршруту осуществляется в тестовом режиме и при необходимости может быть скорректировано.

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