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НовостиОбщество14 июня 2023 9:06

В Симферополе устанавливают 24 детские площадки в год

На их содержание выделили около 4 млн рублей
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Каждый год в Симферополе устанавливают 24 детские игровые площадки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

– Каждый год за средства бюджета города устанавливаются 19 площадок по т.н. «депутатской программе». По одной на каждом избирательном округе, – отметил заместитель градоначальника Владимир Ким.

Места установки таких объектов определяют симферопольцы вместе с депутатами. Еще пять площадок устанавливают в рамках программы поддержки и развития территориального общественного самоуправления. В 2023 году детские площадки передали на содержание муниципальному учреждению «Город». На эти цели выделили около 4 млн рублей.

– Будем смотреть по потребности. К сожалению, вопрос вандализма актуален, – отметил Ким.