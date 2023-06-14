В Симферополе устанавливают 24 детские площадки в год

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Каждый год в Симферополе устанавливают 24 детские игровые площадки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

– Каждый год за средства бюджета города устанавливаются 19 площадок по т.н. «депутатской программе». По одной на каждом избирательном округе, – отметил заместитель градоначальника Владимир Ким.

Места установки таких объектов определяют симферопольцы вместе с депутатами. Еще пять площадок устанавливают в рамках программы поддержки и развития территориального общественного самоуправления. В 2023 году детские площадки передали на содержание муниципальному учреждению «Город». На эти цели выделили около 4 млн рублей.

– Будем смотреть по потребности. К сожалению, вопрос вандализма актуален, – отметил Ким.