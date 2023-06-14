На уборку Симферополя выделили дополнительные 5 млн рублей

Цена контракта - 5 000 000 рублей, авансовый платеж не предусмотрен Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Крыма определились с еще одним подрядчиком, который займется санитарной очисткой Симферополя. Это следует из распоряжения главы Республики Крым об определении подрядчика, документ опубликован на официальном сайте правительства РК.

– Определить индивидуального предпринимателя Недова Дмитрия Владимировича единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Работы по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Симферополь, направленные на поддержание их надлежащего санитарного состояния, в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды в 2023 году (8 этап)», – говорится в тексте распоряжения.

Цена контракта - 5 000 000 рублей, авансовый платеж не предусмотрен. Предельный срок, на который заключается контракт - 31 декабря 2023 года. Подрядчик должен выполнить все работы собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков или соисполнителей).

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