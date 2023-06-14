В Крыму хирурги удалили у 75-летней пациентки 3,5-килограммовую опухоль

Фото: пресс-служба КФУ

Хирурги Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки КФУ удалили у 75-летней жительницы Севастополя гигантскую опухоль. Об этом сообщает пресс-служба университета.

– У пациентки не было жалоб, но при этом в течение двух лет она наблюдала за постепенным увеличением живота. Ей сделали УЗИ брюшной полости и КТ-обследование, где выявилось наличие кистомы в яичниках, – приводит пресс-служба слова онколога КММЦ Вячеслава Бурдюгова.

Уточняется, что 3,5-килограммовая киста занимала всю брюшную полость женщины, сдавливала кишечник и мочеточники. Риск ее разрыва был очень велик.

Операция прошла успешно. Уже на следующий день пациентку перевели из реанимации в общую палату. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, скоро ее выпишут из больницы.

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