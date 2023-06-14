Песков заявил, что Россия и Украина не договаривались об «аренде Крыма»

Крым – неотъемлемая часть России и не может быть никем арендован, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крым не может быть никем арендован, поскольку это неотъемлемая часть России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы существовавшей договоренности между Россией и Украиной об «аренде полуострова».

Ранее белорусский лидер сообщил, что в одном из проектов стамбульских договоренностей между Москвой и Киевом якобы содержался пункт об «аренде Крыма».

– Нет, это не так. <…> Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион, – сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, существовала ли такая договоренность.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. За вхождение в состав РФ тогда отдали свои голоса 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.

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