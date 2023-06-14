Ялта отправила в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Из Ялты в Херсонскую область отправилась партия гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей подтопленных территорий. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

– В зону СВО передали рации, карематы, одежду, средства от комаров, продукты, а жителям подтопленных территорий - одежду, игрушки, предметы первой необходимости, – написала она в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Градоначальница выразила благодарность неравнодушным ялтинцам и напомнила, что присоединиться к сбору помощи может каждый. Список необходимых вещей и адреса пунктов сбора доступны по ссылке.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50