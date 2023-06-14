В Керчи иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

Авария произошла около 16:30 на улице Войкова

В Керчи 14 июня иномарка сбила женщину на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Авария произошла около 16:30 на улице Войкова. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA Sportage, 1973 года рождения, сбил женщину 1977 года рождения, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

– В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение, – сообщили в МВД.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

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