Крымский театр выиграл Гран-при фестиваля «Боспорские агоны» и 100 тысяч рублей

Гран-При фестиваля "Боспорские агоны" выиграл крымский театр Фото: Юлия МАРКИНА

Гран-при XXV Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» и 100 тысяч рублей выиграл Крымский академический музыкальный театр под руководством Владимира Косова. Имена победителей объявили на торжественной церемонии закрытия фестиваля.

Фестиваль в 2023 году стал юбилейным - 25-тым по счету. Фото: Юлия МАРКИНА

Лучшим режиссером фестиваля этого года названа заслуженная артистка России Ольга Панкратова (Севастопольский театр юного зрителя). Статуэтку «Боспорская Ника» она получила за спектакль «Алые паруса».

Приз за лучшую режиссуру получила Ольга Панкратова Фото: Юлия МАРКИНА

Актриса Керченского драмтеатра им. Пушкина Кристина Марецкая была названа лучшей исполнительницей женской роли за игру в спектакле «Предложение осенней скуки или чего изволите?», а приз за лучшую мужскую роль достался Александру Левчуку за роль помещика в этой же театральной постановке.

Главный приз фестиваля - "Боспорская Ника" Фото: Юлия МАРКИНА

«Боспорскую Нику» также получили Элина Мустафаева за роль служанки Дарины в спектакле «Тартюф» (Крымскотатарский музыкально-драматический театр) и Сергей Жук за роль Герострата в постановке «Забыть Герострата» (Крымский академический русский драматический театр им. Горького).

Спектакль "Алые паруса" в постановке Севастопольского театра юного зрителя Фото: Юлия МАРКИНА

Приз за «Лучшее прочтение античной темы» получили студенты второго курса Екатеринбургского театрального института, представившие на фестивале спектакль «Занимательная Греция».

Кроме главного приза – статуэтки «Боспорская Ника» - победителей наградили лавровыми венками. Организаторы заявили о решении возродить эту античную традицию.

Председатель жюри фестиваля "Боспорские агоны" народный артист России Юрий Васильев и директор ВКИКМЗ Татьяна Умрихина Фото: Юлия МАРКИНА

Фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» проводится в Керчи с 1998 года. В этом году он отпраздновал 25-летний юбилей. Из-за ограничений, связанных с действием «желтого» уровня террористической опасности, все массовые мероприятия в рамках фестиваля, проводимые на отрытых площадках, были отменены.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50