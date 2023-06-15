Крымчанин убил сына, который устанавливал дома «тюремные правила»

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В Алуште 64-летнего местного жителя обвиняют в убийстве 38-летнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Сын фигуранта после отбытия наказаний вернулся домой и устанавливал там «тюремные правила». Мужчина подвергал пожилых людей физическому насилию. Ранее его судили за побои матери.

– Не выдержав систематических унижений в отношении прикованной к постели супруги, отец в ходе ссоры нанес нетрезвому сыну удар ножом, от чего тот скончался, – сообщили в СК.

Сотрудники ведомства оценили действия органов, которые контролировали условия проживания ранее судимого человека.

– При посещении квартиры отец вводил проверяющих в заблуждение, сообщая об отсутствии проблем со стороны сына, – рассказали в Следственном комитете.

В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.