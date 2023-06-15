В Симферополе дадут названия 20 улицам

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе планируют присвоить названия 20 улицам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

– В микрорайоне «Петровские высоты» отсутствуют наименования улиц на застроенных территориях, – отметил заместитель градоначальника Сергей Поляков.

Такое положение дел вызывает много проблем. Так, люди не могут зарегистрироваться по месту жительства, получить медицинскую помощь дома, а также встать на учет в детских дошкольных и образовательных учреждениях.

Вопрос присвоения названий рассмотрела Комиссия по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементам улично-дорожной сети. Она поддержала большинство предложений.

– В городе могут появиться улицы Геннадия Кучкина, Бекира Чобан-заде, Алексея Любимского, Ремзие Баккал, Ильяса Бахшиша, Анатолия Жилина, Вячеслава Зарубина, Валерия Аверкина, Бориса Аршинцева, 810 Бригады, Кирилла Шведова, Дениса Бурматова, Виктора Шпыхова, Алексея Аврамченко, Архитекторов, Олимпийская, Разведчиков и Танкистов, – отметили в администрации.

Поляков добавил, что вопрос присвоения названий улицам нуждается в детальном обсуждении.

– В дальнейшем сформированная повестка будет направлена на рассмотрение депутатов Симферопольского городского совета, – пояснил глава администрации.