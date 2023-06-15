В Севастополе водитель Volkswagen врезался в автобус и скрылся

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В четверг, 15 июня, в Севастополе водитель Volkswagen врезался в автобус КАВЗ и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 7.20 на улице Героев Революции. Неподалеку от дома № 23 Volkswagen выезжал со второстепенной дороги на главную. При этом водитель не уступил дорогу автобусу. В итоге транспортные средства столкнулись. Судя по фото, после столкновения у легковушки отвалился бампер.

– После совершения ДТП водитель иномарки с места происшествия скрылся. В результате дорожной аварии водитель и пассажиры автобуса не пострадали, – отметили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и ищут водителя Volkswagen.