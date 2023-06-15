В Крыму обезвредили три десятка снарядов времен Великой Отечественной войны

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Сегодня, 15 июня, в Крыму пиротехники обезвредили 30 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Так, в Ленинском районе, на открытой территории в двух километрах к востоку от села Ячменное сотрудники МЧС нашли 12 артиллерийских снарядов (девять снарядов калибром 45 мм, два 37-миллиметровых и один калибром 75 мм), семь ручных гранат образца 1933 года и запалы для них в количестве пяти штук.

В пгт Красногвардейское были обнаружены два 45-миллиметровых артснаряда и две минометные мины калибром 50 мм.

По одному боеприпасу нашли в Керчи (76-миллиметровый артиллерийский снаряд) и в селе Кондратьево Джанкойского района (артснаряд калибром 105 мм).

Снаряды вывезли на спецполигон и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.

– Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 11 человек личного состава и 4 единицы техники, – добавили в чрезвычайном ведомстве.

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