В Крыму опровергли информацию об ухудшении показателей проб питьевой воды

Информация об ухудшении показателей проб питьевой воды в Крыму является недостоверно Фото: Ирина ГЕРЦ

Информация об ухудшении показателей проб питьевой воды в Крыму является недостоверной. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства здравоохранения Республики Крым.

Ранее ряд украинских телеграм-каналов опубликовал документ якобы за подписью первого замминистра Минздрава Крыма Ольги Расстригиной. В «документе» содержится информация об ухудшении питьевой воды в Крыму, регистрации случаев заболеваний, вызванных микроорганизмами I и II групп патогенности, а также о проведении в связи с этим противоэпидемических мероприятий.

– Данного документа не существует. Просим крымчан доверять только официальным источникам информации, – говорится в сообщении Минздрава РК.

В ведомстве отметили, что Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю регулярно исследует пробы питьевой воды на предмет отклонения от нормативных показателей. По состоянию на 15 июня никаких патогенов выявлено не было, подчеркнули в Минздраве.

13 июня в Роспотребнадзоре сообщили, что вода в Северо-Крымском канале, у берегов Крыма, а также в Херсонской области соответствует нормативным показателям. Специалисты взяли 101 пробу.

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