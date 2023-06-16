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НовостиПроисшествия16 июня 2023 4:55

В Ялте иномарка сбила 13-летнего подростка на самокате

Пострадавшего увезли в больницу
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В четверг, 15 июня, в Ялте Kia Ceed сбил 13-летнего подростка на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 17.40. Kia ехал по улице Ломоносова. В какой-то момент иномарка сбила 13-летнего подростка. Мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

– В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и доставлен в медицинское учреждение, – отметили в МВД.

По факту случившегося ведется проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.