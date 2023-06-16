Военные, уничтожившие шесть катеров ВСУ в Крыму, получили по 200 тысяч рублей

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Военнослужащие ВМФ России, уничтожившие шесть катеров ВСУ в Крыму, получили по 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Военные уничтожили шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров. Эти украинские суда атаковали российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму. За уничтожение катеров военные получили по 200 тысяч рублей.

Всего с начала проведения специальной военной операции более 10 тысяч российских военных получили выплаты за уничтожение или захват военной техники противника. Так, в 2022 году за личное уничтожение 11586 единиц техники и вооружения выплаты получили 7064 человека. С 1 января по 31 мая 2023 года за уничтоженные 4415 единиц техники выплаты получили 3193 российских военных.