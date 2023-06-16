Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 7:09

В крымской детской больнице после капремонта открылась поликлиника

В 2023 году собираются завершить 95% капремонтов
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

В крымской Республиканской детской клинической больнице после капитального ремонта открылась поликлиника. Об этом сообщил главный врач РДКБ Анатолий Олейник.

– Сейчас полностью заработало поликлиническое отделение, был проведен капитальный ремонт здания. Планируется закончить 95% всех ремонтов уже в этом году, – сказал руководитель медучреждения в эфире радио «Спутник в Крыму».

Олейник напомнил, что пока шел капремонт, больница продолжала работать. По его словам, больницу построили по проекту 1972 года, и при этом были допущены технологические нарушения. В ходе капремонта пришлось менять перегородки. Дело в том, что их изготовили из материала, который в принципе нельзя было использовать. В больнице также заменили канализацию и электрику. Капремонт в медучреждении продолжается третий год.