Севастополец может получить 7 лет колонии за оправдание терроризма

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе местного жителя, гражданина Украины 1969 года рождения, подозревают в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю.

Мужчина размещал в социальной сети «ВКонтакте» материалы, оправдывающие деятельность основателя запрещенной террористической организации «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» Шамиля Басаева. Публикации также были направлены на признание идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

В отношении севастопольца завели уголовное дело. Согласно законодательству, подозреваемому грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Напомним, жителя Крыма оштрафовали на 300 тысяч рублей за публичные призыву к терроризму. Соответствующие комментарии он размещал с ноября 2018 по январь 2021 года.