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НовостиОбщество16 июня 2023 8:09

В парках и скверах Симферополя ремонтируют уличную мебель

Скамейки страдают от вандалов
Алексей ЕЛАГИН
Фото: "Парки столицы"

Фото: "Парки столицы"

В скверах и парках Симферополя ремонтируют и красят уличную мебель. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Работы уже проведены в парке Гагарина, скверах Республики, Тренева, Высоцкого, завершаются в парке имени Шевченко, – говорится в сообщении.

В администрации отметили, что необходимость ремонта связана не только с временным фактором, но и с актами вандализма. Так, на днях в очередной повредили скамейки в сквере Высоцкого. В администрации напомнили, что за подобные действия грозит административная и уголовная ответственность.