Фестиваль болгарской культуры пройдет в Крыму

Фото: Алла Аман / «ВКонтакте»

17 июня в Крымскотатарском театре в Симферополе состоится праздничный концерт фестиваля болгарской культуры «Галароза». О мероприятии в эфире «Радио Крым» рассказала председатель Центра болгарской культуры имени Ивана Вазова Алла Аман.

Фестиваль проходит третий год подряд. Он служит диалоговой площадкой для народной дипломатии, а также помогает наладить сотрудничество между отраслями промышленности Болгарии и России.

С 13:00 в театре будут работать художественные выставки. Также здесь можно будет попробовать блюда национальной кухни. В 14:00 начнется масштабный гала-концерт.

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