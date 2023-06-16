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НовостиОбщество16 июня 2023 11:19

Фестиваль болгарской культуры пройдет в Крыму

Фестиваль «Гала роза» проходит в Крыму третий год подряд
Дмитрий Коренев
Фото: Алла Аман / «ВКонтакте»

Фото: Алла Аман / «ВКонтакте»

17 июня в Крымскотатарском театре в Симферополе состоится праздничный концерт фестиваля болгарской культуры «Галароза». О мероприятии в эфире «Радио Крым» рассказала председатель Центра болгарской культуры имени Ивана Вазова Алла Аман.

Фестиваль проходит третий год подряд. Он служит диалоговой площадкой для народной дипломатии, а также помогает наладить сотрудничество между отраслями промышленности Болгарии и России.

С 13:00 в театре будут работать художественные выставки. Также здесь можно будет попробовать блюда национальной кухни. В 14:00 начнется масштабный гала-концерт.

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