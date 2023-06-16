В Севастополе задержали владельцев наркомаркета с оборотом в 17 млн рублей

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В Севастополе задержали 34-летнего и 29-летнего местных жителей, подозреваемых в организации незаконного сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Мужчины покупали в сети оптовые партии синтетических наркотиков, привозили их в арендованную квартиру и фасовали на дозы.

– Сбыт смертоносного зелья осуществлялся через подпольный интернет-магазин, равноправными владельцами и администраторами которого являлись оба подозреваемых, – рассказали в МВД.

Деньги севастопольцы получали на электронные кошельки, а затем выводили на банковские карты.

– Они реализовали более восьми тысяч закладок, а оборот денежных средств за период существования теневого интернет-магазина составил свыше 17 млн рублей, – отметили в полиции.

Дома у подозреваемых нашли различные виды наркотиков, весы, упаковочные материалы и другие предметы. У фигурантов изъяли около 1 млн рублей и более 12 тысяч долларов США. Эти деньги севастопольцы получили от продажи наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Суд заключил фигурантов под стражу.