Крымский детский хоспис выиграл президентский грант в 5 млн рублей

АНО «Крымский детский хоспис» на безвозмездной основе помогает тяжелобольным детям из Крыма с 2019 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Автономная некоммерческая организация «Крымский детский хоспис» выиграла президентский грант на сумму 4 995 200 рублей. Об этом сообщается в официальном сообществе организации во «ВКонтакте».

Средства пойдут на реализацию нового социального проекта, ориентированного на комплексную поддержку семей с тяжелобольными детьми.

– Наш проект получил очень высокую оценку Фонда президентских грантов – 82 балла. На поддержку претендовали 11 379 общественных инициатив из 88 регионов страны. И только 1 504 социально ориентированные НКО, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы, получили грантовую поддержку. Это всего 13% от общего числа заявок, – рассказала исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.

АНО «Крымский детский хоспис» на безвозмездной основе помогает тяжелобольным детям из Крыма с 2019 года.

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