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НовостиОбщество18 июня 2023 7:51

Море на побережье Крыма прогрелось до +22 градусов

Температура является комфортной для купального сезона
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Пора открывать купальный сезон!

Пора открывать купальный сезон!

Фото: Александра Тимощенко

Черное море у крымских берегов, наконец-то, достигло отметки +22 градусов. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец, такая температура является приемлемой для купания.

В эфире радио «Спутник в Крыму», он также добавил, что температура морской воды на полуострове сейчас составляет в среднем это от +19 до +22 градусов.

Уже на следующей неделе воздух прогреется до 26-28 градусов тепла, но местами возможны дожди. В начале недели синоптик прогнозирует ливни с грозами. Но в целом в первый месяц лета температура воздуха на полуострове находится в рамках климатической нормы.