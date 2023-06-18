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НовостиПроисшествия18 июня 2023 13:30

В Алуште 18 июня водитель Audi столкнулся со стоящим автомобилем

В результате ДТП пострадали два человека
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Обстоятельства происшествия на месте выясняют сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства происшествия на месте выясняют сотрудники ГИБДД.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем в Алуште произошла авария с двумя пострадавшими, сообщили в МВД по Крыму.

По информации ведомства, около 14:40 водитель автомобиля Audi 48 лет передвигался по улице Горького. Но в какой-то момент не смог справиться с управлением и наехал на стоящий автомобиль Honda.

- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Audi, - говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия на месте выясняют сотрудники ГИБДД.