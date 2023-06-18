В Крыму работает больше 6,5 тысяч врачей

Врачи Крыма - это настоящая семья «высококлассных специалистов». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сегодняшний день в Крыму работает около 6,5 тысяч медицинских сотрудников. Как сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в больницах полуострова появилось еще 335 врачей и 97 специалистов со средним медицинским образованием.

Владимир Константинов также поздравил медиков с профессиональным Днем. По его словам, врачи Крыма - это настоящая семья «высококлассных специалистов».

- Каждый из них в любую минуту готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Это касается не только крымчан: с начала СВО наши медики выезжали на прифронтовые территории, помогали в новых субъектах России, - отметил он в своем Telegram-канале.