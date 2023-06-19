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НовостиОбщество18 июня 2023 22:31

Погода на 19 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 19 июня 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополе переменная облачность.

В Симферополе переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.

В Севастополе переменная облачность. Днем дождь, временами сильный, северо-западный ветер 5-10 м/с, тепло 25…27°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +20…+21°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +24…+25°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Евпатории +24…+26°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +26…+28°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +23…+24°, северо-восточный ветер 5-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +23…+24°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Судаке +24…+25°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Черноморском +25…+27°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Джанкое +25…+26°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Армянске +25…+27°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +21 …+22°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +20…+22°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50