НовостиОбщество 18 июня 2023 22:31

Погода на 19 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 19 июня 2023 года в Крыму и Севастополе