Белобочка нуждается в помощи. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Крымские исследователи не знают, как вылечить дельфина, который плавает у берегов Балаклавы.

- Тело самки белобочки со всех сторон покрывают обширные грибковые поражения, в ротовой полости замечены протяженные язвы, - сообщили в Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Китообразное крайне истощено и ведет себя намного апатичнее, чем его здоровые сородичи.

- Реально ли вылечить такого дельфина вне стационара? – задали такой вопрос зоозащитники и тут же, сами дали ответ.

Исследователи рассказали, что дельфина необходимо лечить не менее двух недель, проведя перед этим качественную диагностику, но на Крымском полуострове нет стационарного помещения для помощи китообразным.

- Пока мы делаем все возможное для создания центра, который позволит проводить полноценное лечение и выпуск в естественную среду обитания таких дельфинов, - отметили зоозащитники.

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