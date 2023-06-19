Состояние пострадавших от взрыва газового баллона в иномарке в Крыму оценивается как тяжелое

Под Симферополем в иномарке взорвался газовый баллон. Фото: МВД по РК.

Состояние пострадавших в результате взрыва газового баллона в иномарке под Симферополем медики оценивают как стабильно тяжелое. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

- Трое пострадавших доставлены в ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница скорой медицинской помощи N6». Все в тяжелом состоянии, стабильные, - сообщили в Минздраве.

Там также отметили, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в понедельник, 19 июня, под Симферополем взорвался газовый баллон в автомобиле Toyota Land Cruiser, который ехал по Евпаторийскому шоссе. По данным МВД по РК, иномарка врезалась в препятствие, после чего загорелось установленное в нем газобаллонное оборудование. В результате ДТП пострадали три человека, они были госпитализированы с ожогами.

По информации некоторых телеграм-каналов, пострадавшие под Симферополем – представители Запорожской администрации. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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