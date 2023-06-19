Из Керчи к Мамаеву кургану отвезут частицу Вечного огня

Фото: пресс-служба администрации Керчи

Из Керчи к Мамаеву кургану в Волгограде отвезут частицу Вечного огня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Святослав Брусаков.

Градоначальник отметил, что Керчь присоединилась к Всероссийской акции «Путь Победы».

– Частица Вечного огня из нашего города-героя будет передана в Волгоград, – рассказал Брусаков.

Частицы огней привезут к Мамаеву кургану и из других городов-героев. Их доставят волонтеры движения «Волонтеры Победы». В ночь на 22 июня, в День памяти и скорби, будут зажжены свечи огненной картины.