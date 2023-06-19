В Ялте двое мужчин залезли в квартиру и убили кирпичом человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ялте двух мужчин обвиняют в убийстве, незаконном проникновении в жилище и умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
У мужчин возник конфликт с ялтинцем. Фигуранты проникли в квартиру жителя курорта на улице Маршака, разбив окна.
– После того, как злоумышленники увидели отца собственника квартиры, один из них ударил мужчину принесенным с собой кирпичом по голове, – отметили в прокуратуре.
В результате пострадавший скончался. Уголовное дело направили в Ялтинский городской суд.