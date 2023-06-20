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НовостиОбщество20 июня 2023 7:14

В Крыму будут производить стабилизаторы для сброса гранат с дронов

Изделия отправят в зону СВО
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Крымское предприятие начало производить быстросъемное устройство для сброса грузов с летательных дронов. Об этом пишет КИА.

Компания уже выпустила 100 изделий. Всю партию направили в зону проведения специальной военной операции. Это позволит испытать продукцию в реальных боевых условиях. Сейчас предприятие работает над выпуском хвостовиков для гранатометных выстрелов.

– Данное устройство, хвостовик, либо же стабилизатор, предназначен для стабилизации выстрела гранатомета ВОГ-17 либо ВОГ-25, который применяются при сбросе с квадрокоптера с боеприпасами на условного противника, – рассказал представитель предприятия.

Перед отправкой в зону СВО изделия испытывают. На предприятии пояснили, что большое влияние имеет отклонение ветра и высота, с которой сбрасывается боеприпас. Она превышает 150 метров.