В Ялте пьяный иностранец угнал «копейку» и протаранил магазин

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Ялте пьяный гражданин иностранного государства, незаконно находящийся в России, угнал ВАЗ-21013 и врезался в магазин. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Инцидент произошел в Гаспре. «Копейка» врезалась в стену магазина. За рулем был 35-летний мужчина с явными признаками опьянения. Документов на машину у него при себе не было.

В то же время в полицию обратился 23-летний житель Гаспры. Он заявил об угоне автомобиля. Выяснилось, что речь идет о той же самой машине. Находившегося за рулем мужчину задержали.

– Оказалось, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице чужое авто и решил прокатиться, – отметили в МВД.

Однако проехал фигурант немного. Он не справился с управлением и устроил ДТП. Полицейские выяснили, что мужчина – иностранец. Документов, подтверждающих право пребывания в России, у подозреваемого не было. На мужчину составили протокол о вождении в пьяном виде. Ему грозит штраф или арест. На приезжего также завели административное дело о незаконном пребывании в России. Ему грозит штраф до 5 тысяч рублей и выдворение из страны.

Кроме того, возбуждено уголовное дело об угоне. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу.