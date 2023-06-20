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НовостиПроисшествия20 июня 2023 12:40

В Севастополе водитель рухнувшей в траншею иномарки попал в больницу

Авария произошла утром
Алексей ЕЛАГИН
Фото: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

Фото: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

Во вторник, 20 июня, в Севастополе Chevrolet рухнул в строительную траншею, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла около 8.05. 44-летний мужчина ехал за рулем Chevrolet по автодороге Севастополь – Камышовая бухта. В какой-то момент водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала с дороги и опрокинулась.

– В результате ДТП водитель иномарки с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу, признаков опьянения у него не установлено, – отметили в МВД.

Сотрудники ГИБДД обнаружили недостатки эксплуатационного состояния дороги при ремонте перекрестка. Исполнитель работ получит предостережение. По факту аварии проводится проверка.