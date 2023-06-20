Движение по улице Караимской в Симферополе откроют 1 сентября

Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

Движение транспорта по улицам Караимской, Кавказской и Пролетарской в Симферополе планируют запустить к 1 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

В настоящее время на этих улицах строят ливневую канализацию и водопровод. Кроме того, ведется разработка грунта траншей, укладка труб, переустройство светофоров и ряд других работ. На объекте трудятся 128 монтажников, восемь дорожников, служба геодезии, 20 экскаваторов, 18 самосвалов и катки. Гоцанюк подчеркнул, что работы должны быть выполнены до конца 2023 года.

– 1 сентября по улицам Караимская, Кавказская и Пролетарская будет ездить транспорт, – заявил крымский премьер.

Председатель Совмина также напомнил, что продолжается капитальный ремонт улицы Толстого. По его словам, движение автомобилей по двум полосам запустят к 25 августа.