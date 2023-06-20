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НовостиЭкономика20 июня 2023 14:24

Мясо, капуста и лук: в Крыму за год подорожали продукты

В Крыму подорожало мясо птицы
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Продукты подорожали из-за увеличения затрат на их производство

Продукты подорожали из-за увеличения затрат на их производство

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму в конце весны 2023 года в годовом выражении подорожали некоторые продукты. Так, увеличение цен зафиксировано на мясо птицы, капусту и лук. Об этом говорится в отчете регионального отделения Банка России.

Причиной подорожания мяса эксперты называют вспышку птичьего гриппа в регионах-производителях.

- Кроме того, увеличились затраты птицефабрик на оборудование и запчасти после ухода с российского рынка основных зарубежных производителей и поставщиков, - говорится в сообщении.

Цены на лук и капусту выросли из-за снижения поставок из соседних регионов и стран Средней Азии.