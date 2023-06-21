В «Артеке» отдохнут 560 детей из Белгородской области

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

В 2023 году в крымском Международном детском центре «Артек» отдохнут 560 детей из Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в среду, 21 июня, на отдых в «Артек» отправятся 160 юных жителей Белгородской области. Губернатор отметил, что соответствующую квоту выделило Министерство просвещения России.

– В целом в «Артеке» в этом году отдохнет 560 детей из Белгородской области, – добавил Гладков.

Напомним, в Крыму встретили 580 детей из Белгородской области. Они прибыли на железнодорожный вокзал Симферополя. Далее детей разместят в лагерях отдыха и оздоровления «Лучистый» в Евпатории и «Бригантина» в селе Песчаном Бахчисарайского района.