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НовостиОбщество21 июня 2023 7:08

В «Артеке» отдохнут 560 детей из Белгородской области

В среду в Крым отправили 160 юных жителей этого региона
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

В 2023 году в крымском Международном детском центре «Артек» отдохнут 560 детей из Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в среду, 21 июня, на отдых в «Артек» отправятся 160 юных жителей Белгородской области. Губернатор отметил, что соответствующую квоту выделило Министерство просвещения России.

– В целом в «Артеке» в этом году отдохнет 560 детей из Белгородской области, – добавил Гладков.

Напомним, в Крыму встретили 580 детей из Белгородской области. Они прибыли на железнодорожный вокзал Симферополя. Далее детей разместят в лагерях отдыха и оздоровления «Лучистый» в Евпатории и «Бригантина» в селе Песчаном Бахчисарайского района.